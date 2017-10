49

Lukaku 'trucidou' Gomez mas os fãs do Liverpool ficam irritados com... Henderson?

Romelu Lukaku entrou a 'matar' sobre Joe Gomez aos 36 minutos do jogo do Liverpool frente ao Manchester United, mas os adeptos dos reds ficaram mais irritados com o capitão da sua equipa do que com a ação do avançado belga dos red devils. É que Jordan Henderson simplesmente não esboçou qualquer reação...