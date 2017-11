Lukaku volta aos golos com um 'corte de cabelo' ao guarda-redes do Newcastle

O Manchester United voltou em grande aos triunfos após a derrota na visita ao Chelsea, com um triunfo por 4-1 na receção ao Newcastle que encerrou com um golo de Romelu Lukaku... sete jogos depois do último. O avançado belga acabou a seca de golo com um remate potentíssimo feito a curta distância da baliza, que passou ligeiramente ao lado da cabeça de Rob Elliot, fazendo um corte de cabelo ao guarda-redes dos magpies.