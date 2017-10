0

0



Lutador cortou tanto no peso... que não se aguentava em pé

No mundo das lutas é frequente saber-se de casos de lutadores que fazem tudo por tudo para, nos derradeiros dias antes da luta, conseguirem bater o peso necessário para entrarem no combate. A maior parte deles (os mais famosos) é bem sucedida, mas há também o reverso da medalha. Como aqui este caso que mostramos, do brasileiro Daniel Lima, que para a sua primeira luta no estrangeiro fez um corte de sete quilos em dois dias, o que o deixou em evidentes mau estado. De tal forma que, para a pesagem, o brasileiro, que compete nos -52 kg, teve de ser amparado por elementos da sua equipa. Acabou por superar a balança, mas na hora de combater acabou derrotado por Daichi Kitakata.