Má exibição do Sporting? Jesus concorda... em parte

Jorge Jesus foi confrontado com a análise feita por alguns adeptos após o encontro com o Rio Ave, os quais consideraram que Alvalade assistiu a uma das piores atuações da temporada. O técnico leonino concorda "em parte", mas realça que "as boas equipas são aquelas que ganham sem jogar bem".