0

0



Macaé deu um 'bailinho' ao Vasco da Gama

Numa partida do Estadual Carioca na qual conseguiu travar o favorito Vasco da Gama, o Macaé mostrou também classe e muita organização com esta jogada coletiva, com 35 passes consecutivos antes de celebrar o golo ante os vascaínos. (Vídeo: Esporte Interactivo)