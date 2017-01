106

1



Madeira Rodrigues acredita que não vai ter de pagar indemnização a Jorge Jesus

Pedro Madeira Rodrigues acredita que Jorge Jesus apresentará a demissão, caso vença as eleições no Sporting, em coerência com a escolha que fez ao aceitar o convite de Bruno de Carvalho para integrar a sua Comissão de Honra. Ao candidato não passa sequer pela cabeça outro cenário.