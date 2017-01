0

0



Pedro Madeira Rodrigues: «Não nos revemos em constantes guerrilhas»

Pedro Madeira Rodrigues defende que os sportinguistas não se podem conformar com a atual gestão de Bruno de Carvalho. O candidato à presidência do Sporting recebeu esta noite o apoio de Carlos Severino e Sérgio Abrantes Mendes, na apresentação do movimento 'Sporting Campeão'.