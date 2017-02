0

Madeira Rodrigues diz que já tem mais votos, mas quer vencer de forma esmagadora

Pedro Madeira Rodrigues diz que está empatado com Bruno de Carvalho em termos de sócios, mas defende que tem mais votos do que o atual presidente do Sporting. O candidato garante, no entanto, que quer ainda mais, para vencer de forma esmagadora e acredita que ainda tem margem de manobra para consegui-lo até às eleições. [Imagem: Frederico Nunes/CMTV]