Madeira Rodrigues ouviu das boas de Francisco Baetas

A apresentação das listas e do pragrama de Pedro Madeira Rodrigues, com vista às eleições do próximo dia 4 de março, ficou marcada por um momento caricato, em que Francisco Manuel Baetas, elemento do conselho leonino, que, não gostando do que ouviu e aproveitando a presença da comunicação social, disse das boas ao candidato, chamando, por breves instantes, a si os holofotes da fama.