Madeira Rodrigues: «Treinador será melhor do que Jesus»

Pedro Madeira Rodrigues continua a evitar revelar o nome de quem será o treinador do Sporting no caso de vencer as eleições, afirmando que o fará "na altura certa". O candidato garante, no entanto, que será alguém melhor do que Jorge Jesus. [Imagem: Frederico Nunes/CMTV]