Mais um leão a caminho... e este é muito especial

O Sporting partilhou na sua conta do Twitter uma foto da mulher do guarda-redes do Sporting Rui Patrício, na qual surge 'equipada a rigor' com o filho do casal, Pedro. Vera Ribeiro está grávida e o clube de Alvalade não deixou de homenagear "mais um leão a caminho".