Mais uma entrada dura sobre Vínicius Jr. e o Real Madrid... volta a tremer

"A este ritmo não chega a Madrid: entrada selvagem sobre Vinícius". Foi assim, com este título, que o jornal 'AS' partilhou este domingo o vídeo de mais uma dura entrada sobre o prodígio brasileiro do Flamengo, que o Real Madrid já contratou para o futuro. Tudo aconteceu no dérbi ante o Vasco da Gama, que terminou em 0-0.