1605

1



Manequim alemã mostra como é "um dia no escritório" com Cristiano Ronaldo

Anna-Christina Schwartz não resistiu a partilhar um dos momentos dos bastidores de uma campanha publicitária ao lado do melhor futebolista do Mundo. "Mais um dia no escritório com Cristiano Ronaldo", descreveu a modelo alemã, que depois rumou a Nova Iorque. As imagens que se seguem mostram um pouco como são os seus dias.