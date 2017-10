0

Manuel Fernandes mostra que também sabe marcar livres

Manuel Fernandes confirmou esta segunda-feira que atravessa um excelente momento de forma, marcando mais um golo (o 8.º da época, sendo quatro na liga russa) no triunfo do Lokomotiv sobre o Krasnodar (2-0). Depois de Miranchuk ter inaugurado o marcador aos 25', num lance em que o médio português também interveio, o antigo jogador do Benfica selou a vitória, aos 85', num disparo indefensável na cobrança de um livre direto. Após uma partida em que Éder não saiu do banco, o Lokomotiv garantiu a subida à liderança do campeonato, com os mesmos 29 pontos do Zenit.