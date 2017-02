0

0



Mão de Carvajal dá direito a... 'gozar' com o Villarreal

Para não variar, o Real Madrid protagoniza sempre momentos hilariantes nos seus treinos e esta terça feira não foi exceção. Os merengues reagiram de forma sarcástica à 'mão' de Carvajal, gritando "Mão, mão! Fez ricochete!", com alguns gestos à mistura que fazem lembrar o lance polémico do penálti, convertido por Cristiano Ronaldo, na partida frente ao Villarreal - em que todos os jogadores do Submarino Amarelo disseram que a mão havia sido involuntária.