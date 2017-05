153

Maputo parou para celebrar o tetra encarnado

Aos poucos, os vídeos que assinalam a conquista inédita do tetracampeonato pelo Benfica vão invadindo as redes sociais. Como este, que demonstra a loucura a que se assistiu na capital moçambicana, Maputo, que, literalmente, parou para celebrar a conquista do 36.º campeonato do clube Lisboeta. O Benfica não é só Portugal e este vídeo mostra-o com clareza.