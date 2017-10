0

Maradona deu 'barraca' na entrega do prémio The Best e acabou salvo por Ronaldo

Se fosse por Diego Maradona, o anúncio do vencedor do troféu 'The Best' tinha sido feito uns minutos antes do estipulado pelo alinhamento da gala da FIFA que decorreu em Londres. O antigo internacional argentino 'embalou' e já tinha aberto o envelope com o cartão onde estava escrito o nome de Cristiano Ronaldo quando Ronaldo o avisou que ainda tinham de assistir a um vídeo...