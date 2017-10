0

Maradona ensina Harry Kane a ser (ainda mais) matador

Diego Maradona visitou este sábado o estádio de Wembley e seguiu atentamente o duelo entre Tottenham e Liverpool. Ainda antes do encontro, o argentino esteve no balneário dos spurs e deu umas dicas a Harry Kane sobre a forma como deve bater os guarda-redes. Se o avançado inglês já é uma máquina de golos... como ficará agora? Não sabemos se utilizou as dicas, mas certo é que nesse encontro até marcou dois golos...