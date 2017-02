2

0



Maradona já esteve a celebrar o dia de São Valentim

Maradona está em Madrid com a namorada Rocío Oliva para assistir ao Real Madrid-Nápoles, quarta-feira, às 19h45. O casal chegou à capital espanhola na segunda-feira e aproveitou o Spa do hotel para começar as celebrações de dia de São Valentim.