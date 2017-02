0

Maradona vai estar no Bernabéu e Modric fica contente por ele não jogar

Diego Maradona vai estar quarta-feira no Santiago Bernabéu a apoiar o Nápoles, em jogo da 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Questionado sobre esse facto, Modric mostrou-se satisfeito com o astro argentino na bancada e não no relvado.