Marc Bartra não aguentou a emoção no regresso aos relvados

Marc Bartra, defesa alemão do Borussia Dortmund, voltou aos relvados depois de ter ficado ferido na sequência de um ataque feito ao autocarro do Borussia Dortmund a 11 de abril. O defesa não conteve as lágrimas de emoção depois da magnífica receção dos adeptos do Borussia no jogo contra o Werder Bremen (vitória por 4-3).