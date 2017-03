0

0



Marcelo Boeck foi à área contrária tentar marcar e... ia-se dando mal!

Fortaleza e Altos empataram este sábado a um golo, numa partida referente à Copa do Nordeste que ficou marcada por um incrível falhanço do conjunto visitante. Já em tempo de compensações, o ex-sportinguista Marcelo Boeck decidiu ir à área contrária para tentar fazer golo e, na sequência, permitiu um contra-ataque que acabou com um falhanço inacreditável de Vitor Salvador. Ora veja...