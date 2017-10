0

Marcelo Grohe fez daquelas defesas que deviam valer muitos pontos

Nem só de grandes golos o futebol é feito, mas também há defesas que salvam jogos e ajudam a ganhar muitos pontos. E a equipa do Grémio pode agradecer (e muito) ao guarda-redes Marcelo Grohe, que no jogo frente ao Barcelona Sporting Club em jogo da Taça Libertadores, fez uma daquelas defesas que provavelmente será considerada uma das grandes defesas do ano, que permitiu à equipa brasileira manter a vantagem por 2-0.