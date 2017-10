84

Marcelo não gostou das perguntas dos jornalistas e até Ronaldo foi metido ao barulho

Marcelo falou aos jornalistas no final do Real Madrid-Tottenham, na terça-feira, jogo da 3.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, de forma algo... crispada. Só a passagem (bem-humorada) de Ronaldo depois desanuviou o ambiente