Marcelo Rebelo de Sousa foi dar um ânimo extra à Seleção

Antes do jogo frente à Suíça, esta noite, no Estádio da Luz (19H45), o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa almoçou com a Seleção Nacional no hotel em que está a estagiar. O chefe de Estado lamentou ter um jantar oficial à mesma hora do encontro e não poder ver o jogo, mas espera, no final, ir celebrar com a Seleção (Foto: Francisco Paraíso/FPF)