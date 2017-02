573

Marco Silva: "o rapaz do Hull" foi citado como potencial sucessor de Wenger em programa da Sky

A situação de Arsène Wenger no Arsenal foi o tema de debate do programa 'Sunday Supplement' do canala de televisão britânico Sky Sports na manhã deste domingo. A conclusão que se tira da opinião dos jornalistas que integraram o painel é que o francês não tem condições para continuar, sobretudo depois da goleada imposta pelo Bayern Munique para a Liga dos Campeões, que afastou o clube da disputa de mais um título. John Cross ('Daily Mail'), Jason Burt ('The Telegraph') e Steve Bates ('People') apresentaram argumentos e depois apontaram quem poderia suceder a Wenger. Os nomes falados já foram mencionados na comunicação social britânica e vão de Thomas Tuchel (Borussia Dortmund) a Carlo Ancelotti (Bayern Munique), passando por Roger Schmidt (Bayer Leverkusen) e pelo agora 'impossível' Pep Guardiola (Manchester City). Isto até ter chegado a vez de Steve Bates falar... "Se falarmos de um 'outsider', o rapaz do Hull, Marco Silva, está a fazer um trabalho fantástico. Se pensarmos num treinador com potencial, com alguém ao lado, então ele encaixaria na perfeição", disse o redator principal do 'People', admitindo que esse cenário "não se deverá concretizar, como é óbvio".