Marcou golo, dedicou-o à namorada e... viu o cartão amarelo

Santos Borré, do River Plate, marcou no domingo um dos três golos do River Plate na vitória por 3-0 sobre o Deportivo Morón, em jogo da Taça da Argentina, mas acabou por ser tramado pelo festejo... que era para a sua namorada. Ao que parece, o árbitro da partida terá pensado que Borré estava a provocar os adeptos rivais!