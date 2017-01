1

Marcou, pediu a namorada em casamento e... viu cartão amarelo

Ashton Surber, do Napa Rovers - do Guam -, mostrou esta semana que no futebol há espaço para romantismos, quando depois de marcar um golo diante do Guam Shipyard decidiu pedir a namorada em casamento com uma mensagem na camisola. Ela disse 'sim', mas o árbitro é que não esteve pelos ajustes. Cumpriu as regras e mostrou o cartão amarelo. Será este cartão amarelo um sinal do destino...?