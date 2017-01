1

0



Maria João Koehler já está a somar queijinhos no Trivial Pursuit Tricampeão

A tenista Maria João Koehler, uma ferrenha adepta do Benfica, ficou radiante quando pegou no Trivial Pursuit Tricampeão, o fantástico jogo de tabuleiro que Record vai oferecer totalmente grátis a partir do próximo domingo, dia 29. E não perdeu tempo: montou o jogo, desatou a responder a perguntas e a somar queijinhos. E você, vai conseguir resistir?