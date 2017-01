557

0



Marítimo jogou os últimos minutos com guarda-redes improvisado

Aos 87' do Marítimo-Sp. Braga, e com as substituições já esgotadas, os insulares perderam o guarda-redes Gottardi por lesão. Maurício, um central, assumiu então a baliza da equipa... e acabaria por sofrer o único golo do encontro (sem culpas no lance, refira-se). [Imagens: Sport TV]