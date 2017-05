0

Márquez em dia 'não' pregou susto a fãs no 'paddock' de Le Mans

A qualificação do GP de França de MotoGP não correu da melhor forma a Marc Márquez (Honda). O campeão em título até passou pelo 'paddock' rumo às boxes, assustando alguns fãs que por ali andavam.Na pista nunca se entendeu com a máquina, acabando mesmo no chão. No domingo larga do 5.º lugar na grelha atrás das Yamaha de Maverick Viñales, Valentino Rossi e Johann Zarco, entre a LCR Honda de Cal Crutchlow e a Ducati de Andrea Dovizioso.