Martial devia ficar em sentido com este aviso de Mourinho... mas nunca se sabe

Anthony Martial terá com os dias contados no Manchester United caso continue a jogar com a falta de empenho demonstrada na partida diante do Liverpool (1-1), nas qual se deixou anular pelo adolescente Trent Alexander-Arnold. O aviso de José Mourinho foi público, com o treinador português a não hesitar quando sublinhou que não está disposto a dar "oportunidade atrás de oportunidade" a Martial quando tem cinco opções para a posição, vincando que o francês "não perdeu de novo o foco", mas "não agarrou com as duas mãos a grande oportunidade que teve" quando fez parte do onze para defrontar o Liverpool. Mourinho desdramatizou ainda o facto de Martial ter optado por passar o último fim-de-semana em Paris em vez de acompanhar a equipa na deslocação ao reduto do Stoke (1-1), jogo para o qual foi deixado fora dos convocados.