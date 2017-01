0

Mas o que passou pela cabeça de Lloris?

Tantas vezes salvador do Tottenham, o francês Hugo Lloris esteve este sábado diretamente ligado aos dois golos que os spurs sofreram diante do Manchester City, com dois erros que se revelaram comprometedores. Leroy Sané e Kevin De Bruyne, atentos, não perdoaram...