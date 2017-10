Mascotes deram o exemplo antes do Aves-V. Guimarães

O encontro entre Aves e V. Guimarães já está a ser marcado por bons momentos proporcionados pelas... mascotes dos clubes! No sábado, o 'Vermelhinho' (Aves) enviou uma carta a convidar o 'Super Afonso' (Vitória) a acompanhar o jogo na Vila das Aves ao seu lado e este domingo o clube avense divulgou um vídeo com o 'Vermelhinho' a receber no Estádio do Aves o camarada do Vitória. Fair-play entre as mascotes horas antes do desafio...