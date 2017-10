0

0



Matic revelou o que Mourinho pediu aos jogadores em relação a Svilar

Logo após a vitória do Manchester United frente ao Benfica por 1-0 no Estádio da Luz, Nemanja Matic foi chamado para dar a habitual entrevista pós jogo e revelou ao jornalista o que José Mourinho pediu aos jogadores dos red devils em relação a Mile Svilar, querendo aproveitar a inexperiência do guardião dos encarnados.