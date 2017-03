0

Mayweather passa a bola a McGregor: «Não quero ouvir mais desculpas sobre dinheiro»

Floyd Mayweather já não quer ouvir mais desculpas. O norte-americano assume que irá fazer uma pausa na reforma para enfrentar Conor McGregor e deixa um recado ao irlandês: " Assina o papel com o UFC, para lutarmos em junho. Simples", disse o norte-americano durante um evento com fãs realizado em Liverpool, no sábado.