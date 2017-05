309

Mbappé deixou os adversários tontos e Bernardo Silva só teve de encostar

Os dribles de Mbappé deixaram os jogadores do Lille baralhados e Bernardo Silva, no sítio certo, no momento certo, fez o golo 100 do Monaco esta temporada na liga francesa. Depois da goleada deste domingo, por 4-0, a equipa de Leonardo Jardim está a um ponto de sagrar-se campeã.