McGregor questionou 'Quem é este c******?' e teve resposta à altura

Jeremy Stephens demorou 11 meses a responder a Conor McGregor, mas fê-lo de uma forma que acreditamos o irlandês não se vai esquecer tão cedo. Em novembro do ano passado, numa conferência de imprensa do UFC, McGregor desprezou Stephens: 'Mas quem é este c******?'... Estas imagens tornaram-se virais e como a 'vingança' serve-se fria Stephens esperou pelo momento certo... e na quinta-feira publicou no Twitter uma fotografia ao lado da mãe do irlandês: '#YourMomKnowsWhoDaFook'