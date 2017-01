0

Meia hora de Ødegaard deixou holandeses com água na boca

A estreia foi na semana passada, com apenas uns minutos diante do ADO, mas apenas este domingo o norueguês Martin Ødegaard começou a mostrar serviço no Heerenveen. Diante do PSV Eindhoven, o jovem de 17 anos, cedido pelo Real Madrid, teve meia hora para se exibir e deixou os holandeses com água na boca...