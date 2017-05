0

0



Melhores momentos do V. Guimarães-Feirense

O Feirense fechou a Liga NOS em grande estilo, com um triunfo em Guimarães. Um golo solitário do jovem camaronês William Tchuameni, que se estreou a titular no campeonato, ditou a vitória forasteira. Veja aqui os melhores momentos do encontro da última jornada.