63

0



Mercado chinês já fechou: foram estas as transferências mais caras

O mercado chinês vai virar do avesso o futebol mundial. Os milhões à disposição dos clubes chineses têm seduzido os futebolistas e impulsionado novos rumos nas carreiras. O mercado de inverno ficou marcado por várias transferências sonantes para este país asiático, mas não foram só de jogadores europeus. Estas foram as transferências mais caras do mercado de transferências chinês. [Fotos: Instagram, Twitter, Reuters, Osports, Getty Images]