Mercedes usa grandes planos do W08 para 'provocar'

A Mercedes apresenta o carro para a temporada 2017 no Mundial de Fórmula 1, na quinta-feira, no circuito de Silverstone, em Inglaterra, e hoje já começou a levantar um pouco o 'véu' que cobre o W08, com grande planos nos quais pouco se percebe das linhas da máquina que Valtteri Bottas e Lewis Hamilton vão pilotar.