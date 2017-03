72

Mertens marcou e provocou os adeptos da Roma... desta forma

O belga Dries Mertens marcou este sábado os dois golos do Nápoles diante da Roma e, num deles, decidiu provocar os adeptos napolitanos com uma celebração a fazer lembrar aquela que Danny, jogador do Zenit São Petersburgo, em tempos fez no Estádio do Dragão e que, na altura, provocou imensa polémica.