Mesmo com 'batota' Renata Molinaro continua a valer a pena

A modelo Renata Molinaro, que trabalhou no programa "Pânico na Band" de 2012 a 2015, sempre foi considerada a "Panicat" com o corpo mais natural. A morena, no entanto, revela que já fez uso de esteróides anabolizantes. Mesmo com esta 'batota', Renata continua a valer a pena.