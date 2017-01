219

Messi até nos treinos é tramado: deixou Umtiti de gatas antes de marcar

O Barcelona abriu as portas do treino desta terça-feira aos adeptos e estes puderam deliciar-se com a classe de Lionel Messi, que nem os colegas poupa... Que o diga Umtiti, que andou de gatas atrás do argentino, num lance que terminou com... golo. O vídeo foi captado e divulgado pelo jornal catalão 'Sport'.