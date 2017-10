0

Messi com Argentina às costas, 'Chilencio' e... tudo e mais alguma coisa nos 'memes'

A Argentina qualificou-se esta madrugada para o Mundial'2018 com uma vitória por 3-1 frente ao Equador com Messi a ser o herói do encontro. Em sentido inverso, o Chile perdeu por 3-0 com o Brasil e vai falhar o próximo Campeonato do Mundo, na Rússia. Os memes do dia não deixaram escapar nem um nem outro jogo...