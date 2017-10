0

Messi e a mesma jogada: golo no Barcelona... desastre na Argentina

A Argentina fricou numa situação muito complicada na zona sul-americana de qualificação para o Mundial'2018 depois de ceder um empate em casa (0-0) diante do Peru, numa partida onde ficou uma vez mais patente a diferença de 'andamento' entre Lionel Messi e os restantes compatriotas convocados por Jorge Sampaoli. Para demonstrar isso mesmo, um fã de Messi fez esta montagem que colocou na sua conta no Twitter (@LucioTavoloni) onde se pode ver a mesma jogada iniciada pelo craque, na seleção e no Barcelona. Confirme as diferenças...