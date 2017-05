0

Messi 'encarnou' no compatriota Manu Ginobili e deu nisto...

Decorria o 3.º período do terceiro jogo das finais da conferência oeste da NBA entre os San Antonio Spurs e os Golden State Warriors quando, Manu Ginobili deciciu romper sozinho a defesa dos Warriors e, enquanto isso, fazer um túnel a David West. O desafio acabou por terminar com a vitória de Golden State por 120-108 fazendo com que, agora, a vantagem em jogos seja de 3-0 e precise apenas de mais um triunfo para carimbar o acesso às finais.