Messi fez alguns adeptos ganhar o dia

No país de Cristiano Ronaldo, há quem também adore Lionel Messi. Algumas dezenas de adeptos deslocaram-se ao hotel de Lisboa onde a equipa do Barcelona se encontra hospedada para pedir um autógrafo ou tirar uma fotografia com o argentino. E este correspondeu a quase todos os pedidos, como mostra este vídeo do jornal catalão 'Sport'...