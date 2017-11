Messi justifica assim cláusula de 700 milhões de euros

Lionel Messi assinou este sábado a renovação de contrato com o Barcelona. O avançado argentino que na sexta-feira recebeu a sua quarta bota de Ouro, oficializou o acordo com o clube catalão até 2021, com uma cláusula de rescisão de 700 milhões de euros. Veja aqui alguns dos lances da última época que justificam (e muito) a decisão do Barcelona.